Названа дата открытия нового сортировочного центра Wildberries в Петербурге

Новый сортировочный центр Wildberries в Санкт-Петербурге, площадь которого составит 27,9 тыс. кв. м, откроется 5 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-ретейлера.

В опубликованном в Telegram-канале пресс-службы сообщении уточняется, что новый сортировочный центр будет располагаться по адресу: Московское шоссе, 143.

«Wildberries продолжает налаживать логистическую инфраструктуру в регионе. Открытие нового центра позволит быстрее доставлять товары клиентам из Ленинградской и соседних областей», — говорится в сообщении.