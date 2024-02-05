В Саратове запустили производство лекарств для домашних животных

"Мы успешно оцениваем диалог государства и бизнеса, результатом которого стал ряд государственных инициатив для производителей лекарственных ветпрепаратов. В 2023 году компания "Нита-Фарм" зарегистрировала 15 продуктов, что втрое больше, чем за предыдущий год. В ближайшие годы мы видим потенциал к увеличению объемов производства и расширению линейки препаратов, в том числе на экспорт для ближнего и дальнего зарубежья" - привели в министерстве слова представителя организации.