Wildberries может выпустить свою банковскую карту
Маркетплейс Wildberries планирует развивать финтех и не исключает возможность выпуска собственной банковской карты. Об этом рассказала глава компании Татьяна Бакальчук.
«Мы считаем, что пластик как таковой – это отжившая история. Зачем тебе карты, когда есть счета? Но, как показывает опыт, пластик все-таки бывает нужен. Возможно, мы тоже подумаем в эту сторону…», – призналась глава Wildberries.
Татьяна Бакальчук отметила, что магазин нанял специалистов из разных организаций для развития финансовой сферы. Для банковских решений нужно соблюсти требования регулятора, подчеркнула бизнесвумен в интервью РИА Новости.
Ранее «Телеканал 360» писал, что новый сортировочный центр Wildberries откроют в Санкт-Петербурге. Крупный склад в Шушарах сгорел в середине января 2024 года.