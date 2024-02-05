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Wildberries может выпустить свою банковскую карту

Маркетплейс Wildberries планирует развивать финтех и не исключает возможность выпуска собственной банковской карты. Об этом рассказала глава компании Татьяна Бакальчук.

Wildberries может выпустить свою банковскую карту
© РИА Новости

«Мы считаем, что пластик как таковой – это отжившая история. Зачем тебе карты, когда есть счета? Но, как показывает опыт, пластик все-таки бывает нужен. Возможно, мы тоже подумаем в эту сторону…», – призналась глава Wildberries.

Татьяна Бакальчук отметила, что магазин нанял специалистов из разных организаций для развития финансовой сферы. Для банковских решений нужно соблюсти требования регулятора, подчеркнула бизнесвумен в интервью РИА Новости.

Ранее «Телеканал 360» писал, что новый сортировочный центр Wildberries откроют в Санкт-Петербурге. Крупный склад в Шушарах сгорел в середине января 2024 года.

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Татьяна Бакальчук
Телеканал "360° Подмосковье"