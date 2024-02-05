Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса»

Пресс-служба «Яндекса» сообщила, что компания останется частной, независимой и публичной фирмой после реструктуризации.

Уточняется, что нидерландской компании Yandex N.V. удалось заключить сделку по продаже бизнеса Яндекса консорциуму частных инвесторов. Отмечается, что сумма сделки составляет 475 млрд рублей.

«Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы. До 31 июля 2024 года она сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса"», — говорится в сообщении.

Новая головная компания «Яндекса» — Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс». Подчеркивается, что ее акции будут торговаться на Московской бирже. Генеральным директором «Яндекса», как и прежде, является Артем Савиновский. Пресс-служба указала на планы компании сохранить бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии.

Она также сообщила о намерении «Яндекса» продолжить развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления.