Акции «Яндекса» упали на 9% на открытии торгов Мосбиржи

Акции «Яндекса» дешевели на 9,3% на открытии торгов на Московской бирже в понедельник, 5 февраля. Цена бумаги опускалась ниже 2900 рублей, следует из данных биржи. После падения цена акций начала отрастать: по состоянию на 10:09 мск они торгуются по 3030 рублей за бумагу (падение по сравнению с закрытие рынка в пятницу, 2 февраля, менее чем 2%).

Утром компания заявила о том, что нидерландская головная компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании. Таким образом, основным владельцем российского «Яндекса» станет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса», совладельцами также станут структуры «ЛУКОЙЛа», экс-зампреда «Газпрома» Александра Рязанова, основателя LETA Capital Александра Чачаева и гендиректора «Инфинитума» Павла Прасса.