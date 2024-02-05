Суд оправдал главу Samsung по делу о финансовых махинациях

Суд в Республике Корея признал председателя Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна невиновным в финансовых махинациях при слиянии организаций, аффилированных с корпорацией, в 2015 году. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Речь идет о компаниях Cheil Industries и Samsung C&T. Обвинение предполагало, что Ли Чжэ Ён совершил несколько неправомерных шагов, чтобы обеспечить контроль над группой компаний при наименьших издержках. Слияние компаний Cheil Industries и Samsung C&T представлялось критически важным для подготовки наследования семейного бизнеса Ли Чжэ Ёном на фоне того, что в 2014 году у его отца случился сердечный приступ.

Прокуратура подозревала Ли Чжэ Ёна в манипуляции стоимостью акций, нарушении доверия и махинациях с бухгалтерской отчетностью. Обвинение утверждало, что бизнесмен прибегал к распространению недостоверной рыночной информации, скупке акций аффилированных организаций, незаконному лоббированию сделки, чтобы снизить стоимость акций Samsung C&T и повысить цены на Cheil Industries. Ли Чжэ Ён был крупнейшим акционером Cheil Industries с долей 23,2%, а Samsung C&T фактически была головной компанией холдинга Samsung Group.

В итоге акции Cheil Industries и Samsung C&T продавались 1 к 3. Предполагалось, что различные неправомерные действия в интересах предпринимателя имели место с 2012 года. Председателю Samsung Electronics выдвинули обвинения в 2020 году. Прокуратура требовала для него пять лет тюрьмы и штраф в 500 млн вон ($373 тыс.).