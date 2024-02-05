Credit Suisse ответил на требования банка «Зенит» о банкротстве

Швейцарский банк Credit Suisse не имеет неисполненных обязательств перед банком "Зенит", кредитная организация не располагает правом на подачу заявления о банкротстве Credit Suisse AG, говорится в сообщении Credit Suisse на Федресурсе.

18 января банк "Зенит"опубликовал на Федресурсе сообщение о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве Credit Suisse.

"В связи с сообщением № 18322059 от 18.01.2024, опубликованным ПАО "Банк Зенит" в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, Credit Suisse AG сообщает об отсутствии неисполненных обязательств перед ПАО "Банк Зенит", подтвержденных вступившим в законную силу судебным актом, в связи с чем у ПАО "Банк Зенит" отсутствует право на подачу заявления о банкротстве Credit Suisse AG", - указано в сообщении.

В июле 2023 года банк "Зенит" направил в арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом швейцарского банка Credit Suisse AG, однако в декабре суд отклонил заявление "Зенита".

Согласно материалам из картотеки арбитражных дел, банк"Зенит" в октябре 2021 года присоединился к соглашению о предоставлении синдицированного кредита (заем, предоставляемый двумя или более банками на единых условиях в соответствии с подписанным всеми сторонами кредитным соглашением) между заемщиком Integrain S.A. и кредитными агентами Credit Suisse AG, London Branch. По соглашению "Зенит" перечислил $20 млн.