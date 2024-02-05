Российские авиаперевозчики грузов не выдержали конкуренции с Китаем

Перевозки грузов и почты российскими авиакомпаниями в 2023 году упали на 23 процента в годовом выражении, до 467,4 тысячи тонн грузов, из которых 129,8 тысячи тонн пришлись на международные перевозки, а остальные — на внутренние. Об этом со ссылкой на данные Росавиации пишут «Ведомости».

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Основными причинами падения стали снижение показателей ранее крупнейшей грузовой российской компании Air Bridge Cargo (ABC, группа «Волга-Днепр»), вынужденно отказавшейся от рейсов в другие страны, а также экспансия китайских перевозчиков, конкуренцию с которыми отечественные компании не выдерживают.

В другой крупной российской грузовой авиакомпании «Авиастар-ТУ» указали, что у них перевозки за год упали на 30 процентов. Представитель перевозчика рассказал, что из-за активного выхода на рынок игроков из Китая объемы доставки грузов из КНР и в обратную сторону отечественными компаниями упали в два раза.

В результате компании приходится повышать внутрироссийские тарифы, что делает их менее доступными. В «Авиастар-ТУ» ожидают, что по итогам 2024 года ситуация только ухудшится. Большая часть зарубежных рынков для российских самолетов по-прежнему недоступна, как из-за разрыва торговых отношений, так и из-за невозможности использовать самолеты за рубежом.

ABC до начала боевых действий на Украине занимала 42 процента рынка российских авиационных грузоперевозок, но уже в марте 2022 года вынуждена была отказаться от полетов за рубеж. Несколько исправить ситуацию перевозчик надеялся за счет новых российских Ил-96-400, но обещанные в начале 2023 года самолеты по-прежнему не переданы заказчику.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что на отрасль повлияло усложнение логистических цепочек, что объясняется санкциями. Так, ранее самолетами могли возить дорогие и технически сложные товары (микросхема и электроника), но теперь контроль за товарами двойного назначения ужесточен, и поставщикам приходится искать более сложные пути.