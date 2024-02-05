Бывшего топ-менеджера «Газпрома» признали банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом бывшего топ-менеджера «Газпрома» Валерия Голубева. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

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Экс-зампред правления подал заявление о банкротстве в декабре 2023 года. В карточке дела говорится, что исковые требования к Голубеву составляют около 729 миллионов рублей.

«Ввести в отношении гражданина Голубева Валерия Александровича процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев», — сказано в решении суда.

Сообщается, что рассмотрение отчета финансового управляющего о ходе процедуры назначено на 4 июля.

Агентство напомнило, что Голубев был освобожден от должности заместителя председателя правления ПАО «Газпром» в феврале 2019 года.