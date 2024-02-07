РЖД с 1 февраля проиндексировали зарплату сотрудникам

"Для наращивания темпов роста реальных доходов работников РЖД в текущем году мной принято решение об опережающей индексации заработной платы, которая проведена не с 1 марта, а уже с 1 февраля", - сказал Белозеров, слова которого приводятся в сообщении РЖД.