В Кремле прокомментировали банкротство подразделения Роснано

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга назвал прерогативой правительства вопрос о банкротстве компании «Пластик Лоджик», занимавшейся разработкой гибких планшетов.

На вопрос журналиста о том, как в Кремле оценивают процесс банкротства компании, принадлежащей «Роснано», Песков отметил, что там идут «нелегкие процессы».

«Это не совсем прерогатива администрации президента и Кремля ... Там нелегкие процессы идут. ... Это больше прерогатива правительства», — пояснил Песков.

До этого «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации сообщал, что «Роснано» намерена подать заявление в Арбитражный суд Москвы о банкротстве компании «Пластик Лоджик».

«Пластик Лоджик» реализовывала проект по производству гибких планшетов. По итогам 2022 года она получила убыток в размере 702 млн рублей.