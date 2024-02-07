Почему главный для импортеров банк Китая остановил расчеты с Россией

Китайский Chouzhou Commercial Bank приостановил все операции с Россией, уведомив об этом клиентов. Дела также прекращены с партнерами из Белоруссии. Расчеты не проходят во всех платежных системах.

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Chouzhou важен тем, что стал по сути главным банком для российских импортеров. Причиной же такого решения могут быть опасения западных санкций.

Приостановка операций уже имеет последствия

Менеджеры банка уведомили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими и белорусскими организациями в начале февраля. Причем расчеты остановлены через все платежные системы — будь то SWIFT, российская СПФС или китайская CIPS. Платежи возвращаются покупателям с объяснением, что перевод «не соответствует внутренним правилам банка-получателя».

Как отметили собеседники «Ведомостей», из-за этого уже сорвалось как минимум несколько сделок. Утверждается, что из-за китайского Нового года (официально каникулы продлятся с 10 по 17 февраля) покупатели не смогут вывезти товар до марта.

Причиной приостановки могут быть опасения западных санкций

В конце декабря президент США Джо Байден разрешил Минфину в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. После этого банки даже из дружественных стран ужесточили политику по отношению к российским клиентам. Госбанки Китая, в частности, в середине января ввели ограничения на обслуживание российских клиентов.

Chouzhou также может опасаться санкций. Источник поступления денег можно увидеть в отчетности банка, которую у него могут потребовать западные контрагенты. А система SWIFT запрашивает у китайской CIPS информацию об объемах финансовых операций с Россией, отметил источник издания.

Как отмечает неназванный российский предприниматель, еще в декабре Chouzhou уведомил его об остановке платежей по определенному списку товаров, ввоз которых в Россию запрещен западными санкциями. Теперь же расчеты приостановлены полностью.

Мнения о влиянии ограничений на торговлю в будущем разошлись

Юрист Павел Бажанов указал «Ведомостям», что вероятность снятия ограничений на платежи после китайского Нового года небольшая. Он советует российским контрагентам искать другие варианты для расчетов — например, с помощью российских филиалов в Китае.

При этом руководитель таможенной практики адвокатского бюро Москвы «Ри-консалтинг» Денис Руденко считает, что возможность заплатить за китайскую продукцию все равно есть, платежи идут и сейчас. Говорить о массовом отключении на основании считаных примеров нельзя, указывает он.

Проблемы с платежами возникли у россиян и в Турции

Ранее стало известно, что банки Турции начали закрывать счета российских компаний и ужесточили требования к рядовым гражданам из России, намеревающимся открыть карту в организациях, из-за санкций США. Ряд турецких экспортеров столкнулся с отказами банков принимать переводы для оплаты товаров.

Первые жалобы на приостановку платежей между государствами начали поступать с начала 2024 года. Расчеты остаются замороженными до сих пор. Это также было связано с декабрьским указом Байдена.