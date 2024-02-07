IT-гигант прекратит доступ к облачным услугам для россиян

Немецкая компания SAP закроет доступ к облачным сервисам для россиян с 20 марта. Как сообщает РБК, об этом говорится в письме клиентам от российской «дочки» организации — «САП СНГ». Соответствующее уведомление она получила от материнской компании в связи с необходимостью выполнения обязательных для нее ограничений.

В письме клиентов просят до указанной даты выгрузить данные из облака SAP, чтобы избежать их потери. Кроме того, в компании готовы «без промедления провести переговоры о досрочном прекращении договора на облачные услуги».

SAP является крупнейшим в мире поставщиком приложения для бизнеса в сфере систем управления ресурсами предприятия (ERP), взаимоотношений с клиентами (CRM) и прочих. До марта 2022 года решения SAP в России использовались государственные и финансовые организации, торговые, логистические, промышленные компании и другие.

После начала спецоперации компания перестала заключать новые контракты и отказалась от поддержки клиентов, которые оказались в санкционных списках. Осенью прошлого года SAP заявила, что до 31 декабря отключит от поддержки софта оставшихся клиентов, продолжив оказывать лишь облачные услуги.