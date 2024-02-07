IT-гигант прекратит доступ к облачным услугам для россиян

SAP закроет российским компаниям доступ к облачным услугам
Немецкая компания SAP закроет доступ к облачным сервисам для россиян с 20 марта. Как сообщает РБК, об этом говорится в письме клиентам от российской «дочки» организации — «САП СНГ». Соответствующее уведомление она получила от материнской компании в связи с необходимостью выполнения обязательных для нее ограничений.
В письме клиентов просят до указанной даты выгрузить данные из облака SAP, чтобы избежать их потери. Кроме того, в компании готовы «без промедления провести переговоры о досрочном прекращении договора на облачные услуги».
SAP является крупнейшим в мире поставщиком приложения для бизнеса в сфере систем управления ресурсами предприятия (ERP), взаимоотношений с клиентами (CRM) и прочих. До марта 2022 года решения SAP в России использовались государственные и финансовые организации, торговые, логистические, промышленные компании и другие.
После начала спецоперации компания перестала заключать новые контракты и отказалась от поддержки клиентов, которые оказались в санкционных списках. Осенью прошлого года SAP заявила, что до 31 декабря отключит от поддержки софта оставшихся клиентов, продолжив оказывать лишь облачные услуги.
Отметим, что ряд клиентов продолжают пользоваться системами, которые уже установлены на собственных ресурсах. Кроме того, некоторые российские компании стали предлагать услуги техподдержки и устранения сбоев в программном обеспечении от SAP.