Мосбиржа запустит торги фьючерсами на тенге и белорусский рубль

Московская биржа запускает торги фьючерсами на тенге и белорусский рубль
Московская биржа 13 февраля начинает торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары «белорусский рубль – российский рубль» и «доллар США – казахстанский тенге», говорится в сообщении торговой площадки.
Участникам рынка будут доступны контракты с исполнением в марте, июне, сентябре и декабре 2024 года с ежеквартальным обновлением сроков.
«Валютные пары, на которые запускаются фьючерсы, входят в десятку наиболее популярных по объемам торгов на валютном рынке Московской биржи. Расчетные фьючерсы позволяют участвовать в движении валютных курсов без необходимости приобретения самой валюты, при этом дают возможность с невысокими издержками хеджировать валютные риски и реализовывать различные торговые стратегии», — приводятся в сообщении слова управляющего директора департамента рынка деривативов Московской биржи Марии Патрикеевой.
Всего на рынке деривативов Московской биржи торгуются 27 опционов на акции, около 100 фьючерсных контрактов и опционы на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.