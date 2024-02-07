Мосбиржа запустит торги фьючерсами на тенге и белорусский рубль

«Валютные пары, на которые запускаются фьючерсы, входят в десятку наиболее популярных по объемам торгов на валютном рынке Московской биржи. Расчетные фьючерсы позволяют участвовать в движении валютных курсов без необходимости приобретения самой валюты, при этом дают возможность с невысокими издержками хеджировать валютные риски и реализовывать различные торговые стратегии», — приводятся в сообщении слова управляющего директора департамента рынка деривативов Московской биржи Марии Патрикеевой.