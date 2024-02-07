IKEA продлила право на товарный знак в РФ

Нидерландская компания IKEA приняла решение о продлении права на товарный знак в России до августа 2033 года. Она направила соответствующее обращение в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, передает Mash.

Редакция пришла к выводу, что такой шаг сделан для того, чтобы вернуться в будущем. Также компания не хочет лишиться названия бренда в России, говорится в публикации.

«В пакет "Икеа" вошли: тот самый желто-синий логотип, полный перечень услуг компании и право официально продавать свои товары в России. В общем, все как раньше», – отмечается в ней.

Подчеркивается, что данную заявку штаб-квартира корпорации в Нидерландах подала в Роспатент еще летом – 1 августа 2023 года. Она была одобрена 2 февраля.

Напомним, что IKEA ушла с российского рынка. О соответствующем решении она объявила весной 2022 года – после начала специальной военной операции РФ на Украине.