В полном запуске российского СПГ-проекта усомнились

Вторая линия завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2», скорее всего, будет запущена, а третью придется приостановить. Об этом в ходе телеконференции заявил глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне, передает ТАСС.

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Компания является одним из акционеров проекта, но после введения против него санкций со стороны США ввели форс-мажор на все и больше не связаны с его реализацией. Пуянне подтвердил, что ранее СПГ-команды были в контакте, но теперь никакой новой информации он представить не может, потому обмен детали полностью прекратился.

Глава Total усомнился в полном запуске проекта без иностранных партнеров, а также предположил, что Европа не станет основным рынком для поставок с него, более вероятна отправка топлива в Азию. Российский газ Европе по-прежнему нужен, но добавить что-то к тому, что уже поступает с «Ямал СПГ», будет сложно.

«"Арктик СПГ-2" под санкциями, история закончена. Честно говоря, мы не удивлены тому, что случилось. Мы были очень осмотрительны в 2022 году, когда анонсировали списание актива, — заключил Пуянне.

Проект «Арктик СПГ-2» на 60 процентов принадлежит «Новатэку», а у Total, китайских CNPC и CNOOC, а также японского консорциума Japan Arctic LNG — по 10 процентов. Предполагается, что он будет состоять из трех производственных очередей по выпуску СПГ мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 миллиона тонн в год.