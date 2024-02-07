«Почта России» приостановила наземную доставку в Европу

«Почта России» приостановила наземную доставку в 24 страны Европы на два месяца. Об этом сообщается на сайте почтового оператора.

Речь идет о следующих государствах: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

Как заявили ТАСС в «Почте России», в ближайшие два месяца возобновится наземная доставка отправлений в Европу. Там объяснили, что «временное изменение способа доставки связано с бюрократическими сложностями при оформлении наземных трансграничных перевозок по европейскому направлению».