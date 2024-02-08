Штрафы за нарушение правил продажи валютной выручки могут отложить

В Госдуме отложили рассмотрение поправки о штрафах для крупнейших экспортеров за нарушение требований о продаже валютной выручки, написали «Ведомости». Ранее она вошла в проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП, прошел первое чтение еще в ноябре 2023 года). О планах депутатов «Ведомостям» рассказал источник, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП).

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В прошлом году РСПП просил правительство и Госдуму ввести мораторий на привлечение к ответственности за нарушение валютного законодательства, сообщил собеседник издания. Член комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов (один из авторов поправок) подтвердил «Ведомостям», что норму о введении штрафов для экспортеров планируется исключить из законопроекта. Обсуждение документа на заседании комитета запланировано на 12 февраля.

«В части штрафов за нереализацию валютной выручки мы пока, как авторы, от этих идей откажемся и не будем рассматривать на заседании комитета», — заявил Бессарабов.

Это связано с дискуссией в правительстве: часть выступает за штрафы, часть против, сообщил источник в комитете. Предложение РСПП о введении моратория на привлечение к ответственности за нарушения валютного законодательства в правительстве не поддерживают, сообщил другой источник.

В начале декабря 2023 года президент РСПП Александр Шохин направлял главе комитета Госдумы по госстроительству Павлу Крашенинникову письмо с предложением отказаться от введения отдельного состава правонарушения. Это объяснялось тем, что санкции за отказ от продажи экспортной выручки уже предусмотрены ст. 15.25 КоАПа, посвященной нарушениям валютного законодательства. Кроме того, указ президента об обязательной продаже валютной выручки носит временный характер, тогда как предлагаемая новая норма по штрафам в КоАПе будет постоянной.

Правительство поддержало депутатский законопроект с рядом замечаний. Рекомендации касались предельного размера штрафа, определения ответственного ведомства, которое будет следить за исполнением нормы, а также сроков давности (законопроект предполагает введение штрафов задним числом).

Требование о продаже валютной выручки вступило в силу 16 октября и должно было действовать до 30 апреля. При этом в конце января правительство сообщило , что готовит предложения о продлении требования об обязательной репатриации и продаже валюты на весь 2024 год. С такой инициативой выступил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Законопроект предполагает штрафы за уклонение от продажи валюты для должностных лиц в размере от 40 000 до 50 000 руб., для юрлиц — размере от 75 до 100% от суммы непроданной валютной выручки.