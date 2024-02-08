Посол рассказал, какие французские компании остались в России

Посол РФ в Париже Алексей Мешков рассказал, какие французские фирмы продолжают вести деятельность на территории России. В беседе с РИА Новости он заявил, что даже в условиях санкционной волны в РФ продолжает работать крупный семейный французский бизнес, не участвующий в IPO, и более мелкий бизнес, который не взаимодействует с США.

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По словам дипломата, те компании, которые так или иначе завязаны на США или на долларе, «боятся» сотрудничать с Россией. Он назвал санкционную политику Запада иррациональной. Посол отметил, что страны Евросоюза этими санкциями «стреляют по собственным коленкам».

Мешков также выразил уверенность в том, что французская сторона будет «биться до конца, чтобы атомная энергетика не попала под ограничения и еще какие-то области».