Посол рассказал, какие французские компании остались в России

Посол объяснил, какие французские компании остались в России
Посол РФ в Париже Алексей Мешков рассказал, какие французские фирмы продолжают вести деятельность на территории России. В беседе с РИА Новости он заявил, что даже в условиях санкционной волны в РФ продолжает работать крупный семейный французский бизнес, не участвующий в IPO, и более мелкий бизнес, который не взаимодействует с США.
По словам дипломата, те компании, которые так или иначе завязаны на США или на долларе, «боятся» сотрудничать с Россией. Он назвал санкционную политику Запада иррациональной. Посол отметил, что страны Евросоюза этими санкциями «стреляют по собственным коленкам».
Мешков также выразил уверенность в том, что французская сторона будет «биться до конца, чтобы атомная энергетика не попала под ограничения и еще какие-то области».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российским компаниям удалось сохранить ритмичность работы, вопреки рестрикциям. Глава государства обратил внимание на успешное укрепление компаниями логистики. Кроме того, президент отметил, что фирмы нашли отечественную замену некоторым иностранным материалам, в особенности, комплектующим.