Эксперты предупредили о повышении цен на мебель с 1 марта

В России с марта повысятся цены на мебель. Об этом сообщает Life.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, с 1-го числа ожидается рост стоимости корпусной мебели и столов примерно на 10%. Он предположил, что подорожание стульев и кресел составит порядка 5–7%. Эксперт не исключил сохранения цен на полки, стеллажи и различные системы хранения, а также допустил подорожание этих товаров на 3%.

Генеральный директор интерьерной компании Mr.Doors Сергей Шихов сообщил об отсутствии предпосылок для снижения цен на мебель. По его словам, в марте производители будут вынуждены повышать цены в среднем на 5–10% в зависимости от сегмента. В частности, речь идет о товарах, которые напрямую связаны с импортными составляющими и материалами.

В Finedesigngroup отметили, что ожидать падения цен в марте не стоит. Там подчеркнули, что это касается как мебели, так и декора в целом. В Chakra Rus заявили, что стоимость мебельных товаров и товаров для дома может подняться к концу 2024 года на 17–20%. В Cozy Home подчеркнули, что в сегменте товаров для дома сейчас нет особых причин для резкой корректировки цен с 1 марта.

В компании сообщили, что в категориях «постельное белье» и «домашний текстиль» наблюдается стабильный спрос. Однако при повышении курса доллара компания будет вынуждена поднимать цены на готовую продукцию.