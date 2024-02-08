Бизнесмен Анисимов вышел из российского гражданства

Российский бизнесмен Василий Анисимов отказался от российского гражданства. Он стал седьмым российским миллиардером, который вышел из гражданства России. Об этом сообщает Forbes.

«Василий Анисимов, бывший партнер Алишера Усманова, стал седьмым миллиардером, который отказался от гражданства России», — передает Forbes.

Известно, что у него есть гражданства Хорватии и Доминики.