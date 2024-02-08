Бизнесмен Анисимов вышел из российского гражданства

Бывший владелец девелоперской компании Coalco International миллиардер Василий Анисимов отказался от гражданства России, информирует издание Forbes. RT на русском
«Василий Анисимов, бывший партнер Алишера Усманова, стал седьмым миллиардером, отказавшимся от гражданства России», — отмечается в статье. Газета.Ru
Еще в 1990-е годы Анисимов получил гражданство Доминиканской Республики. В дополнение в декабре 2022 года он стал обладателем паспорта Хорватии, что указано в уведомлении, поданном в Регистрационную палату Великобритании. Lenta.ru
После отказа от гражданства Анисимов въезжает в Россию по бизнес-визе и утверждает, что больше не владеет активами в России. По словам миллиардера, бизнес-визу он получает от компании ООО «Большое Домодедово», которую он, как и Coalco International, передал менеджерам. News.ru