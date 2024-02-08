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Песков: государство будет защищать свои компании любыми способами

Россия всегда защищала свои компании и не исключает никаких способов для дальнейшего отстаивания национальных интересов. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможность изъятия в ФРГ активов «Роснефти», пишет ТАСС.

Накануне немецкие СМИ сообщили, что власти Германии предпринимают шаги по национализации дочерних предприятий российской «Роснефти», в частности, Rosneft Deutschland.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва и Берлин не ведут диалога по этому вопросу на государственном уровне, так как такие каналы связи сейчас «фактически разрушены и отсутствуют».

При этом в Кремле подчеркнули, что национализация активов «Роснефти» будет экспроприацией и не останется без последствий, так как Россия всегда защищала отечественные компании.

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«Государство всегда защищало интересы наших компаний, наших граждан и будет делать это дальше. Мы не исключаем ничего для защиты наших интересов и для противодействия незаконным шагам», - заверил Песков.

«Роснефть» ранее дважды подавала иск в суд Германии, протестуя против передачи своих дочерних предприятий под внешнее управление. Оба иска были отклонены. Также не дала результата апелляция.

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