Китай отказал в заправке российскому контейнеровозу Moskva

Контейнеровоз Moskva транспортной группы Fesco не может заправиться топливом и моторными маслами в Китае, сейчас компания пытается решить эту проблему, сообщил председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов. RT на русском

«Пока мы сидим, у нас судно Moskva, контейнеровоз, отказали в бункеровке в Китае», — объяснил он. Бизнесмен выразил надежду, что инцидент окажется единичным случаем, а не началом ограничений, связанным, скорее всего, с наступающим китайским Новым годом. Lenta.ru