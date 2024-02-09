«Тинькофф» начал создавать свой пенсионный фонд

Группа «Тинькофф» может создать негосударственный пенсионный фонд, о чем свидетельствует регистрация компанией четырех доменов, включающих аббревиатуру НПФ: tinkoff-npf.ru, npf-tinkoff.ru, tinkoffnpf.ru и npftinkoff.ru, от 1 февраля 2024 года, сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные СПАРК.

«Тинькофф банк» планирует предлагать новые долгосрочные продукты, которые с этого года реализуются в России, рассказал 16 января 2024 года в рамках Дня финансов на выставке «Россия» председатель правления кредитной организации Станислав Близнюк. В начале февраля компания «Тинькофф страхование будущего», созданная в конце 2023 года, получила лицензию Банка России на осуществление добровольного страхования жизни и добровольного личного страхования.

По данным ЦБ, на 8 февраля в России зарегистрировано 37 НПФ.

В долгосрочной перспективе новый НПФ может заинтересоваться программой долгосрочных сбережений (ПДС), предполагает генеральный директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. По его словам, создание такого предложения дает возможность компании перекрыть весь спектр сберегательных инвестиционных услуг для граждан с учётом сохранения основного инструментария «Тинькофф» .

Сейчас в реестре программы долгосрочных сбережений 11 фондов.