«Авито Авто» оценит возможности кредитования автолюбителей в приложении

«Авито Авто» тестирует на своем сайте возможность оформить кредит на покупку автомобиля с пробегом для частных лиц, не покидая приложение. Функция доступна в приложении «Авито» на IOS и Android. Рассмотрение и принятие решения о выдаче кредита производят Локо-Банком и МТС-Банком. Доступ к подаче заявки находится внутри объявления о продаже автомобиля. Чтобы заполнить заявку на кредит, нужно пройти авторизацию через личный кабинет Госуслуг.

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По сообщению пресс-службы «Авито Авто», в рамках пилотного запуска первый кредит был оформлен автолюбителем из Ростова-на-Дону за 8 минут на сумму 2 миллиона рублей.

Максимальная сумма для оформления заявки на кредит — 5 миллионов рублей. Пользователь может предоставить документы в банк для постановки автомобиля под залог в течение 30 дней с даты подписания договора, сделав условия по кредиту более выгодными. Таким образом процентная ставка по кредиту снижается. После погашения кредита залог с автомобиля снимается. При этом в «Авито» предупредили, что подробности залога и другие условия кредитования лучше уточнять у банков заранее.

«Как лидер рынка, "Авито Авто" реализует стратегию цифровой трансформации автоиндустрии. Мы внедряем новые продукты и сервисы, чтобы пользователям "Авито" было просто и удобно принимать такие сложные решения, как покупка автомобиля. Возможность взять кредит прямо в приложении "Авито" для покупки авто существенно упростит опыт покупки, считаем это важным шагом на пути развития авторынка», — комментирует, руководитель проектного офиса в «Авито Авто» Анна Григорова.

Один из главных приоритетов Локо-Банка — предоставление удобных, доступных и безопасных финансовых решений частным лицам, отмечает директор Центра потребительского кредитования Локо-Банка Юлия Вавилина.

«Банк в постоянном режиме работает над улучшением качества сервиса, поэтому сотрудничество с "Авито Авто" по кредитованию пользователей для нас, безусловно, перспективный проект. Тестовый запуск программы позволит нам оценить возможности ресурса и получить ценные отзывы для дальнейшего совершенствования клиентского обслуживания. Считаем, что у этого проекта большой потенциал: пользователь получает быстрый и надежный способ финансирования на покупку автомобиля онлайн без непосредственного обращения в банк, что в дальнейшем будет способствовать развитию этого сегмента кредитования», — отметила Юлия Вавилина.