Чистая прибыль Сбера за первый месяц 2024 года увеличилась на 5% по сравнению с январем 2023 года и составила 115,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил президент, председатель правления Сбера Герман Греф, рост доходных статей и высокая операционная эффективность бизнеса позволили удержать рентабельность капитала выше 20%.

По мнению экономиста Андрея Бархоты, сохранение высокой операционной эффективности и совершенствование монетизации сервисов позволили Сберу нарастить прибыль, несмотря на сложные условия: замедление корпоративного и розничного кредитования, вызванное ограничительными мерами ЦБ, и высокий уровень процентных ставок в экономике.

Он предположил, что в первые 6 месяцев 2024 года зона высоких процентных ставок будет сохраняться, что может негативно повлиять на финансовую устойчивость отдельных заемщиков.

«Смягчение денежно-кредитной политики могло бы купировать этот процесс», — сказал экономист.

Как отметила главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян, растущая в годовом измерении чистая прибыль Сбера является отличным сигналом для инвесторов.

«Превышение финансового результата января 2023 года подтверждает правильный курс в области управления рисков и достижение адекватного уровня стоимости риска», — сказала она.

По ее мнению, сохранение высоких процентных ставок ограничит спрос на кредиты.

«Оперативное снижение ключевой ставки, которая уже сейчас выше безкупонной доходности ОФЗ, поможет перезапустить инвестиционный цикл в экономике, в том числе за счет кредитования», — добавила она.