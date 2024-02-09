ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка

Федеральная антимонопольная службы (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка из-за недостоверных сведений в рекламе об отмене комиссии за эквайринг, говорится в сообщении службы.

"Ранее в службу поступили обращения граждан о признаках нарушения в рекламе финансовых услуг АО "Альфа-банк", которая транслировалась в эфире федеральных телеканалов в сентябре 2023 года, - отмечается в сообщении. - Служба возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушения закона о рекламе".

В ФАС уточнили, что в рекламе крупным шрифтом указывалась информация об отмене комиссии за эквайринг. При этом существенная информация об ограничениях такого тарифа сообщалась в поясняющих сносках трудным для восприятия способом в течение короткого времени.