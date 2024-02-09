Суд наложил арест на €380 млн на подразделения Techimont в РФ по иску "Еврохима"

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск компании "Еврохим", наложив арест на €380 млн на счетах "МТ Русия", российского подразделения Techimont, следует из картотеки суда.

"Еврохим Северо-Запад 2", который строит завод аммиака и карбамида в Ленинградской области, просил арестовать €1 млрд на счетах компаний.

В июне 2020 года компании заключили договор на проектирование и строительство завода по производству аммиака и карбамида, однако в мае 2022 года Tecnimont приостановила выполнение обязательств по контракту.

"Еврохим" вавгусте 2022 года уведомил компании о расторжении договоров "ввиду фактического отказа подрядчиков выполнять свои обязательства", потребовав возвратить аванс в размере €380 млн.