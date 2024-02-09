Умер президент HeadHunter Жуков

На 57-м году жизни скончался президент HeadHunter Михаил Жуков. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Там отметили, что в течение 15 лет с 2008 по 2022 год Жуков занимал пост гендиректора. Президентом компании он стал в марте 2023 года.

«Уже в первые годы своего руководства Михаил вывел компанию в лидеры рынка онлайн-рекрутинга в России, позднее — в тройку самых крупных мировых сайтов по поиску работы и персонала», — говорится в тексте.

В HeadHunter отметили, что смерть Жукова является для компании «невосполнимой безвременной утратой».