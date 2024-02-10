Uber зафиксировал первую годовую прибыль

Uber наконец-то вышел на полосу прибыли, что стало важной вехой для компании, предоставляющей услуги по вызову такси, после нескольких лет убыточной работы. В эту среду Uber сообщила о своей первой прибыли за весь год с момента выхода на биржу в 2019 году, в результате чего цена ее акций взлетела до исторического максимума.

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Если раньше прибыль была обусловлена инвестициями, то в этот раз на первый план вышли операционные показатели Uber. Компания, сильно пострадавшая от пандемических локдаунов, «стратегически переориентировалась» на сокращение расходов и расширение своего тогда еще начинающего сервиса доставки еды. Это решение оказалось плодотворным, и теперь подразделение доставки служит основным источником дохода наряду с возрождающимся бизнесом по перевозке грузов.