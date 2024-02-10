Алгоритм маркетплейса Amazon скрывал от клиентов дешевые товары

Крупнейшей в мире торговой онлайн-площадке Amazon предъявили коллективный иск по обвинению в нарушении закона о защите прав покупателей США. Истцы утверждают, что интернет-магазин Amazon намеренно скрывал от пользователей возможность купить товары по более низким ценам. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно поступившей в федеральный суд Сиэтла жалобе, алгоритм рекомендаций Amazon Buy Box часто скрывает дешевые варианты покупок с быстрой доставкой. В заявлении также указано, что в 98% случаев пользователи маркетплейса соглашаются с предложением Buy Box, ошибочно полагая, что площадка нашла для них самые выгодные варианты.

«Делая выбор за потребителей, алгоритм Buy Box отдает предпочтение прибыли Amazon, а не благополучию клиентов», — говорится в документе.

В жалобе говорится, что таким образом торговая площадка обеспечивает дополнительную прибыль сторонним продавцам, участвующим в программе Fulfillment By Amazon. Задействованные в этой программе компании платят маркетплейсу сборы за услуги по хранению, упаковке, доставке и возврату заказов.