$90.89-0.3797.94-0.42
Почта

Российская компания под санкциями впервые победила в международном суде

Российская компания «Силовые машины» Алексея Мордашова, с 2018 года находящаяся под санкциями США, выиграла иск против вьетнамской госкорпорации Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) в Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC). Об этом в понедельник, 12 февраля, пишет РБК.

Российская компания под санкциями впервые победила в международном суде
© ТАСС

Отмечается, что это первая публичная победа российской компании, находящейся под санкциями, в международном арбитраже по крайней мере с 2022 года, когда Запад ввел против России жесткие санкции после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

В 2019 году компания «Силовые машины» подала в суд на вьетнамскую государственную компанию Petrovietnam с требованием вернуть 250 миллионов долларов, вложенные в строительство ТЭС в республике, но замороженные из-за санкций США в отношении российской компании. Иск поступил в суд после того, как представители Petrovietnam проигнорировали приглашение к переговорам на уровне правительств от Минэкономразвития.

Боррель сообщил, против каких компаний РФ введут санкции

По данным источника издания, иск «Силовых машин» удовлетворен на сумму более 500 миллионов долларов, это фактические расходы на строительство проекта к дате расторжения контракта. Встречный иск вьетнамской стороны на сумму около 3,5 миллиарда долларов об убытках отклонен.

Представитель «Силовых машин» сообщил изданию, что SIAC вынес решение в пользу компании в ноябре 2023 года. «Силовые машины» удовлетворены решением суда, однако условия решения конфиденциальны и не могут быть раскрыты любой из сторон на данном этапе», — уточнили в компании.

«Силовые машины» подписали контракт на строительство ТЭС «Лонг-Фу-1» в декабре 2014 года. Предполагалось, что работы завершатся через пять лет, в декабре 2019 года. Российская компания попала в санкционный список США в январе 2018 года. Американским гражданам и компаниям запрещено заключать сделки с фигурантами списка. Всего в проекте станции американских или связанных с ними компаний было около 30 процентов.

Компании
Алексей Мордашов
Силовые машины
Минэкономразвития