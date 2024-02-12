В России стартовал эксперимент по маркировке консервов

Эксперимент по маркировке отдельных видов консервированных продуктов начался в России с 12 февраля и пройдет до 31 августа. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как следует из постановления, эксперимент коснется мясных и рыбных консервов, консервированных овощей, фруктов, орехов, грибов, морепродуктов, а также мармелада, фруктового пюре и желе. При этом эксперимент не будет распространяться на консервированные продукты детского питания для детей до года.

В то же время участие в эксперименте добровольное. Коды маркировки будут предоставляться производителям и другим участникам оборота продукции на безвозмездной основе. Оператором выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Ожидается, что эксперимент позволит протестировать технологии нанесения средств идентификации на консервированные продукты, отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки и принять решение о целесообразности введения обязательной маркировки таких продуктов. Работа по этому направлению ведется в рамках реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ на период до 2025 года.