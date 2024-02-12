Роспатент встал на защиту прав «Балтики» в странах бывшего СССР

Роспатент выявил нарушения в сделках по передаче прав на товарные знаки компании «Балтика» в Белоруссии, Казахстане, Грузии и других странах бывшего СССР. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо патентного органа в Минфин, Минэкономразвития и МИД России, а также на двух неназванных чиновников.

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В Роспатенте пришли к выводу, что сделки по передаче прав трем иностранным компаниям были оформлены ненадлежащим образом.

Представители органа заявили, что 19 июля 2023 года некое «лицо» со стороны компании «Балтика» передало права на линейку ее товарных знаков компаниям, связанным с датским холдингом Carlsberg: это ООО «Виста БиУай Ко» (Белоруссия), ООО «Карлсберг Азербайджан», а также ТОО «Карлсберг Казахстан» (работает в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Монголии, Туркмении, Киргизии и на Украине).

В Роспатенте подчеркнули, что соглашения с этими компаниями были подписаны без участия президента «Балтики» Таймураза Боллоева, назначенного на этот пост 17 июля того же года.

Роспатент призвал российские министерства «учесть представленную информацию», если к ними поступят обращения о регистрации договоров.

В июле 2023 года президент РФ Владимир Путин передал во временное управление Росимущества долю датской группы Carlsberg в компании «Балтика».

В России действует указ о введении временного управления имуществом лиц из недружественных стран, если саму Россию, российских физлиц или компании в этих странах лишают собственности или подвергают угрозе лишения/ограничения прав собственности, а также имущественных прав.