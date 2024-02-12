Европейская компания готова заменить российский уран на рынке США

Европейская компания Urenco заявила о готовности заменить российский уран на рынке США
Российский уран на рынке США могут заменить. Такое заявление газете Financial Times сделал представитель европейской компании Urenco, которая занимается обогащением урана для использования в качестве топлива на атомных электростанциях.
В 2023 году, по данным Министерства торговли США, Россия продала американской стороне уран на сумму более 1,2 млрд долларов, что стало рекордом с 2009 года. При этом, по данным Financial Times, запрет на поставки российского урана в США может вступить в силу уже в этом году.
Российские поставки урана для АЭС Urenco сможет заместить не ранее 2028 года и только при огромных финансовых вложениях, говорит главный редактор издания «АтомИнфо.ру» Александр Уваров:
«Если очень захотеть и потратить время и деньги, это можно сделать. Вопрос в том, есть ли желание, есть ли это время, и есть ли деньги. Что касаемо Urenco, все просто: не ранее 2028 года о чем-то серьезно можно будет говорить, сейчас нет возможности заместить своими мощностями, Urenco это не сделает, даже если внезапно они вложат все необходимые средства, это несколько миллиардов евро, и найдут все подходящие кадры, чтобы расширить свое производство. Urenco — это государственный концерн, он принадлежит правительствам Великобритании, Германии, Нидерландов. Большой вопрос, а где конкретно можно расширить это производство на территории Европы, потому что Германия — антиядерная страна, Англия сейчас вышла из ЕС, там возникают сложности с передачей материала, сырья или продукта, Нидерланды не очень большие географически. Urenco может только расширить свой завод на территории США, который у них имеется в штате Нью-Мексико, для этого им придется вложить деньги в строительство новых цехов, получить все необходимые обоснования, разрешения у американской разрешительной системы, которая весьма бюрократизирована, набрать кадры, перезаключить контракты и так далее. 2028 год или позже. Американские атомные станции покупают российский обогащенный урановый продукт не потому, что мы такие хорошие, а потому, что им это выгодно. Наши цены неплохие, надежность поставок неплохая, налаженный маршрут и прочее. Если бы это всего не было, они бы не покупали. Urenco, несмотря на то, что это государственная организация, тем не менее работает как капиталист, и Urenco не будет вкладывать деньги в расширение производства пока не получит гарантии на то, что средства будут выкуплены».
Участники рынка говорят, что в американском законопроекте о запрете на поставки российского урана прописаны исключения, поэтому даже если его примут, до 2028 года ничего не изменится и поставки будут продолжаться.
Кроме того, представитель Urenco отметил, что компания ведет переговоры с правительствами Великобритании и США об инвестициях в предприятия, которые могли бы производить металлическое высокопробное низкообогащенное урановое топливо, которое сейчас на мировой рынок поставляет только Россия.