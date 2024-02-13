Российские IT-компании начали отказываться от дорогих релокантов

Российские IT-компании активно переходят на отечественные кадры, отказываясь от привлечения дорогостоящих релокантов. Вместо этого они ищут специалистов в регионах России. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказали эксперты.

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Переход на региональные кадры избавляет бизнес от законодательных сложностей и высоких налогов при найме иностранцев. Кроме того, зарплатные ожидания релокантов зачастую в 2 раза выше предложений российских работодателей. В то же время региональные специалисты готовы работать за меньшую плату.

Удаленная работа кардинально изменила IT-рынок, отмечает Марина Лисица из ГК Softline. Теперь на одну вакансию могут претендовать и релокант, и москвич, и регионал. Они конкурируют друг с другом, в том числе по зарплатным ожиданиям.

По словам Лисицы, зарплатные ожидания релокантов в два раза превышают средние предложения российских работодателей. Например, инженер из Армении или Грузии запрашивает $6 тыс. (550-600 тыс. руб.), тогда как в Москве предлагают до 500 тыс. руб. В то же время региональный специалист в Казани готов работать уже за 270 тыс. руб., подсчитали в Superjob.

Разница в оплате труда в регионах сейчас составляет около 30%, а не полтора-два раза, как раньше, отмечает HR-директор НОТА Кристина Соколова. Тем не менее это важный фактор при принятии решения о найме.