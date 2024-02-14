"Алроса" выставит на торги коллекцию из 15 редких розовых бриллиантов

Российская алмазодобывающая компания "Алроса" в рамках программы Alrosa Diamond Exclusive выставит на аукцион коллекцию из 15 бриллиантов фантазийного розового цвета, сообщила компания. Все алмазы были добыты и огранены в России в течение последних шести лет.
"В коллекцию Alrosa Diamond Exclusive вошли драгоценные камни разных форм и оттенков розового цвета. Все они были добыты и огранены в период с 2018 по 2023 год. Масса самого маленького составляет 0,40 карата, самого крупного - 3,30 карата. Их возраст оценивается в 200-350 млн лет", - говорится в сообщении компании.
Коллекция розовых бриллиантов "Алросы" будет доступна для просмотра уже в ближайшее время на закрытых показах в бутике ювелирного дома Posie в здании московского отеля "Метрополь" с 15 февраля и выставлена на аукцион в апреле.
"Алмазы розового цвета - одни из самых редких в природе: по статистике, из ста тысяч добываемых в мире алмазов, лишь один имеет розовый оттенок, который образуется, как правило, из-за незначительных изменений кристаллической решетки минерала. На международных аукционах стоимость розовых бриллиантов нередко превышает $1 млн за карат (0,2 грамма)", - отметили в "Алросе".
Благодаря своей исключительной редкости розовые бриллианты стабильно растут в цене и обладают высоким инвестиционным потенциалом, добавили в компании.
"Сегодня очень немногие месторождения в мире приносят цветные алмазы. В случае с розовыми это особенно заметно после вывода из эксплуатации в 2020 году австралийского месторождения Argyle, которое на протяжении десятилетий было основным источником алмазов розовых оттенков на мировом рынке. В России алмазы розового цвета добывают в основном на россыпных месторождениях на севере Якутии", - приводятся в сообщении слова руководителя платформы инвестиционных бриллиантов Alrosa Diamond Exclusive Елены Суховеевой.