$91.08+0.1998.15+0.21
Почта

Siemens потребовала взыскать с производителя «Ласточки» миллиард рублей

Компания «Сименс Мобильность», подконтрольная Siemens AG, потребовала в Арбитражном суде Свердловской области взыскать чуть более миллиарда рублей с предприятия «Уральские локомотивы», занимающегося в том числе производством электропоездов «Ласточка». Lenta.ru

Отмечается, что о сути претензий германского концерна пока неизвестно. Уральский меридиан

Завод «Уральские локомотивы» был создан в 2010 году как совместное предприятие немецкого концерна Siemens и российской группы «Синара — Транспортные машины». Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что закрывает бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий. Летом 2023 года завод «Уральские локомотивы» выпустил первый полностью российский электропоезд «Ласточка». Ura.Ru

Компании
Видео
Siemens
Обзор медиа
34