Производитель минералки «Джермук» ответил на обвинения об уксусе в бутылке

Армянская компания «Джермук груп» заявила, что в бутылках с минеральной водой не мог находиться укус. Таким образом компания ответила на обвинение о наличии уксуса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте «Джермук груп».

Это было объяснено тем, что производственный процесс имеет закрытый цикл и полностью автоматизирован.

Ранее в России приостановили продажу минеральной воды «Джермук» из-за обнаружения в ней уксуса. Роспотребнадзор отозвал партии воды, которые были ввезены в страну с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года. Позже стало известно, что мужчина, выпивший эту минералку, скончался в больнице. Он получил ожог пищевода. Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло пообещал выяснить обстоятельства произошедшего.