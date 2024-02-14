Безос продал акции Amazon на $4 млрд
Джефф Безос на минувшей неделе продал около 24 млн акций основанной им компании электронной торговли Amazon на сумму свыше $4 млрд. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на регулирующие органы США.
По данным компании Standard & Poor’s, Безос остается крупнейшим акционером Amazon с долей около 9% и после недавних продаж ценных бумаг.
Как сообщалось ранее, предприниматель намерен в течение года продать до 50 млн акций компании с целью реализации других проектов. План был согласован в ноябре 2023 года. Он предусматривает продажу Безосом "при определенных условиях до 50 млн обычных акций Amazon" до 31 января 2025 года". Их общая стоимость составит около $8,6 млрд при текущем курсе ценных бумаг.
Компания Amazon была основана в 1994 году как интернет-магазин по продаже книг. Сейчас это одна из крупнейших в мире корпораций, продающих товары и услуги через интернет. Безос сейчас занимает третье место в составляемом агентством Bloomberg рейтинге богатейших людей мира. Его состояние оценивается в $185 млрд. Бизнесмен также является основателем аэрокосмической компании Blue Origin.