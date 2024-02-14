Безос продал акции Amazon на $4 млрд

Джефф Безос на минувшей неделе продал около 24 млн акций основанной им компании электронной торговли Amazon на сумму свыше $4 млрд. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на регулирующие органы США.

По данным компании Standard & Poor’s, Безос остается крупнейшим акционером Amazon с долей около 9% и после недавних продаж ценных бумаг.

Как сообщалось ранее, предприниматель намерен в течение года продать до 50 млн акций компании с целью реализации других проектов. План был согласован в ноябре 2023 года. Он предусматривает продажу Безосом "при определенных условиях до 50 млн обычных акций Amazon" до 31 января 2025 года". Их общая стоимость составит около $8,6 млрд при текущем курсе ценных бумаг.