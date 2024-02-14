УК «Альфа-Капитал» подала иск к Euroclear на 248 млрд рублей

«Продолжим биться на тему разблокировки активов всеми возможными средствами и способами. Компания приняла решение о подаче документов на иск против Euroclear в Арбитраж города Москвы. У нас сумма 248 миллиардов рублей — это те активы, которые были заморожены, соответственно, накопленные купоны и дивиденды», — заявила Ирина Кривошеева.



«Мы сочли для себя правильным все-таки как-то подвести небольшую черту под нашими международными попытками и выйти в том числе на судебное пространство именно у нас внутри страны, попытаться и здесь получить соответствующее решение», — сказала она.