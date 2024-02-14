УК «Альфа-Капитал» подала иск к Euroclear на 248 млрд рублей

УК «Альфа-Капитал» подает иск к Euroclear на 248 млрд рублей
УК «Альфа-Капитал» подает иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear на 248 млрд рублей, компания требует у международного депозитария разблокировать активы клиентов, а также выплатить накопленные купоны и дивиденды, заявила глава компании Ирина Кривошеева журналистам. По ее словам, иск был направлен в суд сегодня, 14 февраля. В картотеке суда он пока не появился, убедился корреспондент Frank Media.
«Продолжим биться на тему разблокировки активов всеми возможными средствами и способами. Компания приняла решение о подаче документов на иск против Euroclear в Арбитраж города Москвы. У нас сумма 248 миллиардов рублей — это те активы, которые были заморожены, соответственно, накопленные купоны и дивиденды», — заявила Ирина Кривошеева.
«Мы сочли для себя правильным все-таки как-то подвести небольшую черту под нашими международными попытками и выйти в том числе на судебное пространство именно у нас внутри страны, попытаться и здесь получить соответствующее решение», — сказала она.
Российские компании и граждане начали подавать иски к иностранным депозитариям в 2023 году. Инвесторы заявляют требования о возмещении стоимости заблокированных активов и о взыскании начисленных, но не полученных сумм — погашений по облигациям, дивидендов, купонных выплат и так далее. Есть уже первые немногочисленные решения судов — суд выносит решения в пользу истцов.
При этом в начале 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, который запретил обращать взыскание, накладывать арест и принимать другие обеспечительные меры в отношении активов на счетах типа «С» и «И».
НРД попал под санкции Евросоюза 3 июня 2022 года. Междепозитарный мост между российской инфраструктурой и европейской был разрушен еще раньше. В результате, по данным ЦБ, замороженными в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream оказались активы россиян на 5,7 трлн рублей.