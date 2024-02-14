«Траст» отчитался о сделках на 200 миллиардов и перевыполнении стратегии

Банк непрофильных активов «Траст» за последние пять лет совершил сделки M&A более чем на 200 миллиардов рублей, перевыполнил свою пятилетнюю стратегию и стал одним из лидеров российского рынка по коммерческим сделкам слияния и поглощения. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

Крупнейшие сделки M&A (Mergers and Acquisitions, с англ. «слияния и поглощения) «Траста» за пять лет принесли более 94 миллиардов рублей, это более чем в шесть раз выше справедливой стоимости этих активов на момент начала работы с ними, подчеркнули в банке. В их числе «Интеко», «Ростагро», «Инга», «Экопэт», «Русское зерно», «Атакайцемент».

В рамках санации банков «московского кольца» - «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка - «Траст» получил на баланс непрофильные активы банков и их дочерних организаций. В Центробанке РФ оценивали активы на 2,4 триллиона рублей как проблемные и непрофильные, их стали объединять в банк непрофильных активов, затем в «Траст» передали активы на два триллиона рублей. Пятилетняя стратегия «Траста» под названием «Стратегия 482» предполагала возврат 482 миллиардов рублей из этой суммы.

В 2022 году «Траст» приобрел компании, работу с которыми не предусматривала пятилетняя стратегия: это банк «Точка», «Балтийский лизинг» и «Кама». В 2023-м компании были проданы совокупно за 82,4 миллиарда рублей, что в 1,8 раза выше справедливой стоимости на начало года, отметили в банке.

В итоге в рамках пятилетней стратегии банк собрал 519 миллиардов рублей - на восемь процентов (37,5 миллиарда) больше, чем планировалось. В банке подчеркнули, что в портфеле «Траста» остались активы, справедливая стоимость которых на начало 2024 года составляет 55 миллиардов рублей.

«Траст» создал эффективную систему управления как проблемными предприятиями, так и стабильно работающими компаниями, что подтверждается стабильно высоким спросом на них и ценой реализации. Стоимость крупных дочерних компаний, переданных в рамках «Стратегии 482», и активов, приобретенных в 2022 году, в среднем выросла в три раза», - рассказал президент - председатель правления «Траста» Александр Соколов.

Он отметил, что прогнозируемая сумма сборов в рамках новой стратегии, которую банк планирует согласовать в первом квартале 2024 года, составляет более 70 миллиардов рублей.