Путин разрешил иностранцам совершать сделки с акциями «Яндекс Банка»
Иностранные лица получили право совершать сделки с акциями «Яндекс Банка». Информация об этом содержится в распоряжении, подписанном президентом России Владимиром Путиным.
Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации документу, российский лидер разрешил иностранцам совершать сделки, которые влекут за собой установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, а также пользования и (или) распоряжения акциями банка.
Ранее стало известно, что крупнейшим акционером «Яндекса» станет структура менеджмента. Ей передадут 35% акций.