В Верховном суде IKEA проиграла спор о полной неустойке за уход из России

Верховный суд России дал возможность собственнику одного крупного столичного торгово-развлекательного центра взыскать со шведской IKEA максимальную неустойку за то, что иностранный магазин прекратил свою деятельность весной 2022 года.

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Тогда шведскому гиганту, который зарабатывал в нашей стране не просто большие, а очень большие деньги, удалось громко и, как им казалось, эффектно "хлопнуть дверью". Но прошло совсем немного времени и такое хлопанье дверьми оказалось крайне дорогим удовольствием.

Верховный суд РФ отменил все решения отечественных нижестоящих судов, которые приняли во внимание аргументы иностранной фирмы и в своих решениях уменьшили финансовые санкции в отношении IKEA в 33 раза. Спор Верховный суд РФ отправил на пересмотр со своими разъяснениями.

В этом споре речь идет о магазине площадью 508 квадратных метров, который открылся в большом московском торгово-развлекательном центре еще в декабре 2021 года. Правда, радовал покупателей он очень недолго. Уже в начале марта следующего года работа IKEA здесь была прекращена. Причину можно даже было бы и не называть - это те самые западные санкции против нас.

Но кроме санкций были и официальные, юридически выверенные бумаги. Так вот, согласно действующему договору, арендатор в лице IKEA был обязан вести коммерческую деятельность в течение всего срока аренды. В противном случае в подписанном сторонами договоре была предусмотрена весьма солидная неустойка - в размере 2/30 части от арендной платы в 2,2 миллиона рублей в месяц.

Столичный торговый центр указал на то, что суды не учли полное приостановление работы IKEA

Магазин IKEA не открылся, но как арендатор фирма вносила плату за помещение в торговом центре. Шведская компания до августа 2022 года не раз направляла заявки на доступ в помещение для вывоза "товарных запасов и другого имущества".

В августе уже следующего 2022 года дочерняя структура IKEA инициировала процедуру ликвидации. А через какое-то время после этого столичный торгово-развлекательный центр отправился в суд, чтобы взыскать договорную неустойку по 148 000 рублей в сутки начиная с 2 июня 2022 года до намеченного открытия гипермаркета.

Вот только IKEA с подобным требованием не согласилась, и нанятые ею юристы пытались доказать, что компания вовремя и аккуратно платила арендные платежи. Арбитражный суд, который слушал дело, удовлетворил требования московского торгово-развлекательного центра. Но только частично. Арбитраж вынес следующее решение - взыскать с IKEA неустойку только с 1 октября 2022 года и главное - суд снизил ее размер аж в 33 раза. В итоге, получилось - до 4400 рублей в день.

Вот такое свое решение Арбитражный суд объяснил следующим образом - арендатору не предоставили доступ в помещение для вывоза товаров и имущества. Торгово-развлекательный центр категорически не согласился с подобными подсчетами и попробовал оспорить это решение. Но и в следующих инстанциях ему не повезло. Апелляция и кассация согласились с мнением нижестоящего суда.

Пришлось хозяину помещений идти и дальше, и выше. Так спор попал на изучение в Верховный суд РФ. Там все материалы внимательно изучили и решили совсем по-другому.

Столичный торгово-развлекательный центр уже в высоком суде еще раз указал на то, что прежние инстанции не учли главного в этом споре - это полное приостановление IKEA коммерческой деятельности в нашей стране. И его судьи ВС услышали.