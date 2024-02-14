Из OpenAI ушел один из сооснователей компании

Сооснователь компании OpenAI Андрей Карпаты, специализирующийся на глубоком обучении и компьютерном зрении, покинул компанию. Об этом он объявил на своей странице в X (ранее Twitter).

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Карпаты не стал раскрывать подробностей о своих планах, сказав, что хочет посвятить время личным проектам. Он также отметил, что последний год в OpenAI был «отличным» и что его уход не связан с какими-либо внутренними проблемами.

Представитель OpenAI подтвердил порталу TechCrunch, что Карпаты покинул компанию и что его обязанности передали некому старшему исследователю, который тесно работал с Андреем.

Карпаты является одним из основателей OpenAI, созданной в 2015 году с целью развивать искусственный интеллект в интересах всего человечества. В 2017 году он перешел в Tesla, где стал директором по искусственному интеллекту и автопилоту, но через пять лет он покинул автопроизводителя и вновь вернулся в OpenAI.