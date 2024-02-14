Из OpenAI ушел один из сооснователей компании

Сооснователь OpenAI Андрей Карпаты вновь покинул компанию
Сооснователь компании OpenAI Андрей Карпаты, специализирующийся на глубоком обучении и компьютерном зрении, покинул компанию. Об этом он объявил на своей странице в X (ранее Twitter).
Карпаты не стал раскрывать подробностей о своих планах, сказав, что хочет посвятить время личным проектам. Он также отметил, что последний год в OpenAI был «отличным» и что его уход не связан с какими-либо внутренними проблемами.
Представитель OpenAI подтвердил порталу TechCrunch, что Карпаты покинул компанию и что его обязанности передали некому старшему исследователю, который тесно работал с Андреем.
Карпаты является одним из основателей OpenAI, созданной в 2015 году с целью развивать искусственный интеллект в интересах всего человечества. В 2017 году он перешел в Tesla, где стал директором по искусственному интеллекту и автопилоту, но через пять лет он покинул автопроизводителя и вновь вернулся в OpenAI.
В конце 2023 года сооснователь и гендиректор OpenAI Сэм Альтман был уволен из компании и совета директоров. За ним последовали другие соучредители и старшие исследователи, что вызвало недовольство среди инвесторов и сотрудников, которые требовали восстановления основателей и реформы совета. Несколько дней спустя Альтман вернулся на свой пост с обновленным составом совета директоров.