SpaceX Маска переехал из Делавэра в Техас

Американский предприниматель Илон Маск перенес место регистрации своей компании SpaceX из штата Делавэр в Техас. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на слова самого Маска.

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«SpaceX перенесла штат своей регистрации из Делавэра в Техас! Если ваша компания все еще зарегистрирована в Делавэре, я рекомендую как можно скорее переехать в другой штат», — заявил бизнесмен.

1 февраля суд штата Делавэр постановил аннулировать решение совета директоров компании Tesla, который в 2018 году согласился выплатить владельцу и главе предприятия Илону Маску $55,8 млрд в качестве бонуса за руководство организацией.

Тогда Маск отреагировал на решение суда публикацией в принадлежащей ему социальной сети X, в которой предостерег читателей от регистрации своих компаний в штате Дэлавер. Также он заявил, что в срочном порядке проведет голосование акционеров по вопросу изменения места регистрации Tesla.