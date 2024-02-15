В РФ ужесточились условия страхования складов после крупных пожаров

Страховые компании повышают тарифы и вводят более строгие требования для арендаторов складов, желающих застраховать объект. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке.

За последние два месяца число владельцев складов, которые требуют от арендаторов страховать помещение, возросло в 2,5–3 раза, сообщил изданию Станислав Ахмедзянов, управляющий партнер консалтинговой компании IBC Global. Также интерес съемщиков объектов к страхованию своей ответственности увеличился на 20% по сравнению с показателем за ноябрь-декабрь, отметил Денис Титов, заместитель гендиректора страхового брокера АСТ по страхованию имущества и ответственности.

Вместе с тем растет и стоимость продуктов. Ставки страхования на рынке в среднем поднялись почти вдвое, сообщил руководитель практики страхования коммерческой недвижимости Remind Александр Ефимов. Для арендаторов тарифы повысились сильнее, чем для владельцев, добавил он. Страховые компании увеличивают цену как при продлении договора, так и для новых рисков. Это происходит потому, что такие продукты приносят все больше убытков, утверждает Дмитрий Шишкин, начальник управления страхования ответственности «Ингосстраха».

Помимо роста цены, источники издания сообщили об изменении подхода страховщиков к работе с арендаторами складов. В частности, увеличилось количество требований и запросов документов по безопасности и эксплуатации, отметил Руслан Винокуров, директор по развитию департамента управления проектами NF PM. Шишкин также говорит, что страховщики стал тщательнее проверять клиентов, так как компании сталкиваются с крупными убытками из-за нарушения ими правил безопасности.

В то же время андеррайтинговая политика, процедура анализа рисков, в «Альфастраховании», «Ингосстрахе» и «Ренессанс страховании» не изменилась, утверждают их представители. «РЕСО-гарантия» обновляет требования ежегодно, сообщила директор департамента по страхованию имущественных рисков Мария Барсова.