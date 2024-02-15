Крупный российский банк увеличил просрочку по МБК в декабре 2023

Банк «Юникредит» в конце прошлого года столкнулся с резким увеличением просроченного долга по предоставленным межбанковским кредитам (МБК). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные 101-й формы отчетности, опубликованной Банком России.

Отмечается, что объем остатков за четыре недели продемонстрировал рост сразу на 14,5 млрд руб. Так, сумма превысила 17 млрд руб. В итоге доля просрочки в совокупном портфеле МБК возросла до 7,8%, тогда как месяцем ранее составляла около 1%.

В публикации говорится, что указанная кредитная организация сравнялась по просроченным межбанковским кредитам с подсанкционными игроками.

По словам экспертов, ситуация произошла из-за технического неисполнения обязательств со стороны нерезидентов. Партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Денис Тарадов отметил, что просроченную задолженность в любом случае необходимо резервировать. Это негативно влияет на прибыль и достаточность капитала, пояснил собеседник.