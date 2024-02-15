Систему отслеживания подозрительных операций в СБП обновят

Национальная система платежных карт готовится к внедрению в текущем году новой версии индикаторов подозрительных операций в систему быстрых платежей (СБП). Принятие меры анонсировал руководитель кибербезопасности НСПК Артем Гутник, передает агентство «Прайм».

По мнению представителя системы, борьба с мошенничеством за счет нововведений станет эффективнее вдвое.

По словам старшего управляющего директора, директора департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского, злоумышленники активно использует СПБ как канал вывода средств. Он указал на необходимость в перезапуске индикаторов риска, заложенных в СБП.

Ранее директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов заявил агентству «Прайм» об увеличении случаев со взломом баз данных интернет-магазинов с использованием Системы быстрых платежей.